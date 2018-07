Paulo André aguarda regularização para estrear pelo Cruzeiro

"Espero poder estar jogando bem o mais rápido possível para ajudar os meus companheiros. O grupo me acolheu muito bem e eu quero retribuir isso dentro de campo, fazendo um bom trabalho", projetou o defensor.

Quando for regularizado, Paulo André deverá ser titular, formando dupla de zaga com Léo. "Estamos indo bem, eu e o Léo temos conversado bastante. Entrosamento se ganha jogando e também conversando. Quanto mais a gente conseguir se ajustar, se entrosar, mais rápido conseguiremos resultados positivos", declarou.

Conhecido pela liderança dentro e fora de campo, o zagueiro já demonstra seu estilo com os companheiros. "Sou um pouco chato mesmo, o pessoal vai se acostumando. É fundamental jogadores de defesa falarem. Quando mais alertarmos o nosso companheiro, melhor será para todo mundo", comentou, bem-humorado.

Paulo André é um dos trunfos da comissão técnica para a Copa Libertadores. O defensor foi campeão da competição em 2012 com a camisa do Corinthians - e foi campeão mundial no mesmo ano. O time mineiro fará sua estreia na Libertadores na quarta da próxima semana, contra o Universitario de Sucre, na Bolívia, pelo Grupo 3.