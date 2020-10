Paulo André deixa o cargo de diretor de futebol do Athletico-PR

O ex-jogador Paulo André deixou o cargo de diretor de futebol do Athletico Paranaense. O clube de Curitiba afirmou, em nota oficial, que o dirigente colocou o seu cargo à disposição, com a saída ocorrendo em comum acordo, diante do momento difícil vivido pelo time, derrotado no último domingo pelo Grêmio, em duelo do Campeonato Brasileiro.

A campanha ruim do time no Nacional - é apenas o 18º colocado, dentro da zona de rebaixamento - e problemas no planejamento para a temporada 2020 foram apontados como motivos determinantes para a saída de Paulo André. Em nota oficial, o Athletico-PR também citou que a pandemia do coronavírus tem afetado o clube neste ano.

Leia Também Onde assistir ao vivo Athletico-PR x Flamengo pela Copa do Brasil

"Na noite desta segunda-feira (26), Paulo André Benini colocou o cargo de Diretor de Futebol à disposição do Athletico Paranaense e a Direção do Clube aceitou o pedido. Dentre os motivos para o comum acordo estão a situação em que se encontra a equipe profissional no Campeonato Brasileiro e o planejamento para a temporada de 2020. Também colaborou o ano atípico, devido à pandemia de COVID-19, quando não houve condições de desenvolver da melhor forma os atletas Sub-23 para compor o elenco principal, assim como realizado nos anos anteriores", afirma.

O Athletico-PR tem passado por mudanças e feito contratações para a sua gestão nas últimas semanas. A principal delas foi a chegada de Paulo Autuori para o cargo de diretor técnico - posteriormente, também se definiu que acumulará a função de treinador até fevereiro de 2021. E o clube também anunciou as chegadas do gerente William Tomas e do auxiliar António Oliveira.

Dentro de campo, o Athletico-PR voltará a jogar nesta quarta-feira, às 21h30, quando receberá o Flamengo para o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.