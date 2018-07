Paulo André deixa o Corinthians e vai jogar no futebol chinês

SÃO PAULO - O zagueiro Paulo André acertou a sua saída do Corinthians e vai se transferir para o Shangai Shenhua, da China. A saída do jogador, líder do movimento Bom Senso FC, foi confirmada nesta quarta-feira por Ronaldo Ximenes, diretor de futebol do clube paulista, assim como foi noticiado pelo Lancenet nesta terça-feira. A boa proposta financeira do clube chinês, que em outra época teve os atacantes Nicolas Anelka e Didier Drogba, pesou para a saída do zagueiro, que também só tinha contrato com o Corinthians até o final deste ano.

Além disso, a invasão do CT do Corinthians por torcedores no dia 1º de fevereiro também pode ser apontada como uma das razões que levaram Paulo André a deixar o clube. O zagueiro, aliás, é o terceiro jogador a sair do time após o protesto dos torcedores - anteriormente, o meia Douglas foi para o Vasco, enquanto o atacante Alexandre Pato se transferiu para o São Paulo, em negociação que envolveu a chegada do meia Jadson.

Líder do Bom Senso FC, movimento que reivindica melhores condições de trabalho para os jogadores, Paulo André tentou, sem sucesso, realizar uma paralisação no Campeonato Paulista após a invasão do CT do Corinthians. O zagueiro foi o principal mentor da ideia de que o time não jogasse contra a Ponte Preta, mas acabou sendo voto vencido.

Depois, tentou realizar uma greve no último fim de semana, quando o Corinthians enfrentou o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista, mas não teve o seu desejo alcançado. E, na última segunda-feira, ele desabafou em texto publicado na rede social Facebook.

"É hora de parar de se apegar a argumentos frágeis para me responsabilizar ou me culpar por problemas do futebol brasileiro como a violência no futebol, a Portuguesa, o Fluminense, a audiência da TV, o nível dos jogos, etc", escreveu o zagueiro.

Paulo André, de 30 anos, defendeu Águas de Lindoia, Guarani, Atlético-PR e Le Mans, da França, antes de chegar ao Corinthians em 2009. O zagueiro disputou 153 partidas pelo clube, com dez gols marcados, e faturou os títulos do Campeonato Brasileiro (2011), da Libertadores (2012), do Mundial de Clubes (2012), do Campeonato Paulista (2013) e da Recopa Sul-Americana (2013). Com a sua saída a tendência é que Cleber passe a formar a dupla de zaga do Corinthians com Gil.