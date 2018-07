Paulo André desfalca o Corinthians contra o Bahia neste sábado

SÃO PAULO - Por orientação do departamento médico e de fisiologia, Paulo André não vai atuar contra o Bahia, neste sábado, no Pacaembu. O zagueiro está no limite do desgaste físico e, para evitar uma lesão, será poupado e fará um trabalho à parte. Ele não ganhará folga, segundo o clube.

Paulo André se junta a uma já extensa lista de jogadores que estão afastados da equipe por causa da preparação para o Mundial de Clubes. Alessandro, Fábio Santos e Ralf voltaram do período de descanso, mas também não vão enfrentar o Bahia. Paulinho, outro poupado, retornou da Seleção Brasileira na quarta-feira e ganhou folga até segunda-feira.

A boa notícia para o técnico Tite é que ele vai poder escalar alguns jogadores que não atuaram na derrota para o Cruzeiro. Jorge Henrique e Chicão estão liberados pelo departamento médico e podem pelo menos ficar no banco de reservas. Os atacantes Guerrero e Martínez retornaram das suas seleções e já treinaram com os demais atletas que não encararam o Cruzeiro na quarta.

VOLTA DE GUERRERO

Contra o Bahia, rival do Palmeiras na luta contra o rebaixamento para a Série B, Tite deverá promover a volta do peruano Guerrero ao ataque, ao lado de Romarinho. Danilo voltará a atuar no meio de campo – ele jogou quase como atacante contra o Cruzeiro.

Com o retorno de Danilo ao meio de campo, Tite deverá voltar a escalar Edenílson na lateral direita.