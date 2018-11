Paulo André desfalca treino e vira dúvida no Atlético-PR para semifinal

O Atlético-PR fechou nesta terça-feira a preparação para o duelo com o Fluminense, na quarta, na Arena da Baixada, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. No estádio que receberá a partida, o técnico Tiago Nunes realizou os últimos ajustes antes do confronto decisivo.

Tiago também ganhou uma preocupação para o confronto. O zagueiro Paulo André não participou da atividade, graças a um problema no pé, e virou dúvida. Se não puder atuar, a tendência é que Thiago Heleno forme a dupla de zaga titular com Léo Pereira. Independente de quem atuar, o treinador mostrou confiança em seus comandados.

"Em cada competição que se disputa, o objetivo primeiro é tentar ser campeão. Também entendemos que cada jogo e cada competição tem suas particularidades, sua história. Estamos muito focados no jogo, como fizemos em outras competições", declarou. "Tenho passado aos atletas que possamos desfrutar deste momento, compartilhar com o nosso torcedor e lutarmos muito para conquistar esse título inédito."

O Atlético-PR confia em seu ótimo retrospecto como mandante para sair em vantagem na semifinal. Até a derrota para o Bahia na semana passada, que antecedeu o triunfo nos pênaltis e a classificação à semifinal, o time paranaense tinha 12 vitórias consecutivas na Arena da Baixada. Tiago só não quer que isso represente uma pressão extra sobre seus jogadores.

"Conseguimos encarar a competição a cada jogo, sabendo da importância de cada fase. Temos nos focado muito em tentar manter a naturalidade, fazer muito mais do que já temos feito, fortalecer os aspectos positivos que a equipe tem e tentar, neste momento, mesmo num cenário de pressão, dar tranquilidade aos atletas para eles desempenharem seu futebol", comentou.