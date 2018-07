Paulo André diz que Corinthians está indo mal em casa

SÃO PAULO - O zagueiro Paulo André foi realista ao comentar o desempenho do Corinthians após nove rodadas do Campeonato Brasileiro. "Não foi o início que a gente esperava após ter saído da Libertadores", disse ele, em entrevista coletiva na reapresentação do elenco nesta segunda-feira.

Após o empate por 0 a 0 contra o São Paulo no Pacaembu, o Corinthians é apenas o 11º colocado, com 11 pontos conquistados, e está a 7 pontos do líder Cruzeiro. Paulo André atribuiu essa baixa pontuação à queda de rendimento da equipe jogos como mandante. "Nosso rendimento em casa não está satisfatório, perdemos muitos pontos."

Neste Brasileirão, o Corinthians coleciona mais tropeços que vitórias no Pacaembu. Empatou contra Botafogo (1 a 1), Portuguesa (0 a 0) e São Paulo (0 a 0) e perdeu para o Atlético Mineiro (1 a 0).

O zagueiro defendeu os atacantes do time, embora o Corinthians seja a equipe que menos fez gols neste campeonato, apenas seis. Paulo André afirmou que os defensores também têm de ajudá-los.

"Nossos atacantes ajudam bastante na marcação, então temos de ajudar também. Não criando jogadas, mas podemos permitir que nossos atacantes não venham o todo lá atrás."

O Corinthians volta a campo na quarta-feira no Pacaembu contra o Grêmio. O único desfalque certo é lateral-esquerdo Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nesta segunda-feira, os jogadores se reapresentaram no CT. Os titulares apenas fizeram um trabalho de recuperação.