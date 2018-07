Paulo André diz que Mano chega para 'acender chama' O próprio presidente do Corinthians, Mario Gobbi, admitiu que o elenco rendeu menos do que o esperado no segundo semestre do ano passado. Por conta disso, Tite não renovou seu contrato e Mano Menezes voltou ao clube. Para Paulo André, um dos líderes do elenco, o treinador deverá dar novo ânimo à equipe.