Paulo André diz que vitória do Corinthians sobre o Flamengo é 'fundamental'

SÃO PAULO - O Corinthians vem oscilando muito no Campeonato Brasileiro, mas diante do Flamengo, no domingo, no Pacaembu, tem a chance de voltar ao G-4. Para Paulo André, uma vitória seria "fundamental" para as pretensões do time paulista de se manter entre os líderes da tabela ao longo da competição.

"Precisamos da vitória por jogar em casa. É um jogo fundamental para as nossas intenções de nos mantermos entre os quatro ou cinco melhores", disse o zagueiro. "A gente tem de tomar cuidado, mas temos de nos impor aqui para conseguir esse resultado", completou.

Com 26 pontos, o Corinthians está na quinta colocação, um ponto atrás do Atlético-PR, quarto, e cinco atrás do líder Cruzeiro. O time paulista estava no G-4 da competição até a última rodada, na qual ficou no empate diante do Vasco e acabou caindo na tabela.