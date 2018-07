Paulo André e Eurico Miranda batem boca em evento do Sindicato dos Atletas

SÃO PAULO - O zagueiro Paulo André, um dos líderes do Bom Senso, movimento que busca melhorias nas condições de trabalho dos jogadores, e Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, discutiram asperamente durante simpósio sobre mudanças no futebol realizado na manhã desta segunda-feira no Museu do Futebol, em São Paulo. O bate-boca começou quando Eurico falou da condição dos alojamentos na época em que ele comandava o Vasco. "Quem gosta de ar condicionado é jogador de primeira grandeza. E hoje eles falam que precisam habituar os novos assim, desde cedo", disse o ex-presidente.

Em resposta, o jogador corintiano criticou as instalações do Vasco, onde jogou por três meses em 2002. "Eu convivi com ratos e baratas no alojamento do Vasco. Respeito a instituição, mas vivi isso e precisamos melhorar essas condições para todos os jogadores", criticou Paulo André. Nessa época, Eurico Miranda é chefão no Vasco.

Eurico Miranda respondeu em seguida, de maneira enfática. "Isso é impossível. É uma ofensa a uma instituição centenária. Rato deve ser comum na Europa ou na casa dele. O que ouvi aqui foi uma ofensa gravíssima a uma instituição centenária, que não produziu Paulo André, não. Faço uma relação de Romário e Edmundo, faço uma relação de centenas de jogadores, que não tem nada a ver com Paulo André", criticou o mandatário.

A discussão ocorreu durante simpósio organizado pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais (Fenapaf), que teve a presença de atletas profissionais, representantes das entidades sindicais, dos clubes, do Ministério do Esporte, CBF e Rede Globo, em um debate sobre o futebol brasileiro. Eurico Miranda substituiu o presidente da Federação Carioca de Futebol, que não pôde comparecer ao evento. Por diversas vezes, o cartola afirmou que não gostaria de estar no encontro.

"Não vim aqui para elogiar o Bom Senso. Também sou contra a CBF. Sou contra qualquer tipo de radicalizações", disse Eurico, que saiu antes do fim do evento alegando compromissos no Rio. O zagueiro ficou preocupado com a repercussão negativa da discussão. "O foco não é esse."

Na mesa para o debate estavam também Rinaldo Martorelli, presidente da Fenapaf, Ocimar Bolicenho, presidente da ABEX, Vilson Ribeiro de Andrade, presidente do Coritiba, Marco Aurélio Cunha, ex-dirigente do São Paulo, Luiz Ademar, presidente da ACEESP, Turíbio Leite, fisiologista consultor da Fenapaf. Andrés Sanchez, responsável pela construção da Arena Corinthians, participou apenas da abertura do evento.

Um dos destaques do evento foi a apresentação da pesquisa "Jogos Simulatórios 2014", estudo conduzido pela Fenapaf e pelo Sindicato dos Atletas de São Paulo, que simula os efeitos das altas temperaturas nos jogadores de futebol no contexto da Copa do Mundo. Vinte e quatro partidas da Copa estão marcadas para as 13 horas. O estudo foi apresentado para a Fifa na semana passada pelo presidente da Fenapaf.

Com o levantamento científico, a entidade pretende criar uma documentação que sirva como referência para a Fifa. "Não existem dados que possam servir como base de estudo", explica o fisiologista Turíbio Leite de Barros, coordenador da pesquisa e um dos mais renomados especialistas do Brasil em Fisiologia do Exercício.Os resultados da pesquisa não foram divulgados, pois o Sindicato prefere aguardar o pronunciamento oficial da entidade máxima do futebol.