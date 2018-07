Paulo André e Liedson serão titulares contra o Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de mais de cinco meses, o zagueiro Paulo André vai voltar a ser titular do Corinthians neste domingo, no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, para o qual o técnico Tite mandará a campo no Pacaembu um time reserva. O defensor, que passou por uma cirurgia no joelho direito em fevereiro, só atuou em 2012 na estreia do Paulistão.

Enquanto os 11 titulares de Tite se preparam para a primeira partida da decisão da Libertadores, quarta, em Buenos Aires, contra o Boca Juniors, os reservas deverão fazer a última apresentação deles no Brasileirão. Depois, o Corinthians deve ter dois jogos adiados e só voltar a jogar no nacional em 14 de julho, já com força máxima.

Além de Paulo André, serão outras duas novidades no time. Liedson, que começou no banco nos últimos três jogos do Brasileirão, volta à equipe titular no lugar de Elton. Já o meia-atacante Romarinho, contratado junto ao Bragantino após o Paulistão, vai fazer sua estreia como titular. Ele entrou na segunda etapa diante de Ponte Preta e Grêmio.

Desta forma, o Corinthians vai entrar em campo para pegar o Palmeiras, domingo, às 16h, no Pacaembu, com Julio Cesar; Weldinho, Wallace, Paulo André e Ramon; Marquinhos, Willian Arão, Romarinho e Douglas, Willian e Liedson. Até aqui, no Brasileirão, o Corinthians soma uma vitória e quatro derrotas, sendo o lanterna da competição após cinco rodadas.