Paulo André entra na Justiça contra o Corinthians O zagueiro Paulo André, um dos líderes do Bom Senso FC - movimento dos jogadores pela melhoria nas condições de trabalho no Brasil -, entrou com uma ação trabalhista contra o Corinthians. Ele pede cerca de R$ 2,5 milhões em direitos de arena e horas extras trabalhadas nos domingos e feriados.