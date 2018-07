Paulo André minimiza mudanças no Cruzeiro e mira Libertadores

Apresentado oficialmente nesta terça-feira, Paulo André chegou ao Cruzeiro mostrando confiança no elenco e na busca pelo título da Copa Libertadores, apesar das mudanças recentes no grupo que se sagrou bicampeão brasileiro. Na avaliação do zagueiro, o clube tem todas as condições de se reformular para chegar com força na competição sul-americana.

"Saíram os principais jogadores de ataque. E nossa função aqui e da torcida também é apoiar quem está chegando. O Marcelo [Oliveira] é competente, vamos fazer de tudo para que o time se encaixe. Talvez as características dos jogadores sejam diferentes, mas o time continua competitivo. Tenho comigo que conquistar títulos é mais questão de mentalidade do que personagens e funções isoladas", comentou.

Paulo André se referia às saídas de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, Lucas Silva, Nilton e Egídio, os três últimos com funções mais defensivas na equipe. Sem eles, o clube tratou de buscar reforços e Paulo André é uma das principais apostas para a temporada.

"Acho que o Cruzeiro nos dois últimos anos praticou o melhor futebol do Brasil, estilo que não víamos mais. Isso acabou me chamando a atenção. Quando recebi a proposta, me senti muito orgulhoso. Não poderia deixar a oportunidade passar. Tenho 31 anos e seria uma ótima oportunidade de disputar títulos", declarou o defensor, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa em 2012.