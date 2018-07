Paulo André mira mais um jogo sem sofrer gol no Cruzeiro

Os dois empates por 0 a 0 na Copa Libertadores mostraram um Cruzeiro longe de empolgar, mas ao menos o sistema defensivo já parece ajustado, afinal, o time não sofreu gols nos últimos quatro jogos na temporada, sendo que Paulo André esteve presente em três deles. Satisfeito, o zagueiro espera ampliar essa série no próximo domingo, no Mineirão, diante do rival Atlético, pelo Campeonato Mineiro.

"Aos poucos o time vai se entendendo, amadurecendo, criando corpo e cada um vai aprendendo o ponto forte do outro. Participei de três jogos e não tomamos gol, ou seja, temos uma equipe consistente, que tem tido segurança defensivamente e não tem deixado de produzir, de atacar. Esse equilíbrio é fundamental para um time que quer chegar longe", disse.

Depois de atuar no futebol chinês em 2014, Paulo André conquistou rapidamente seu espaço no Cruzeiro, mesmo que estivesse inativo há alguns meses, se aproveitando da lesão de Bruno Rodrigo. E ele fez um balanço positivo desse início de passagem pelo clube mineiro.

"Tive a colaboração e a ajuda dos companheiros. A temporada chinesa acabou no final de outubro, estava de férias há quase três meses. Estou tentando fazer o máximo, me dedicando e, felizmente, as coisas têm acontecido. O futebol é dinâmico e você tem que provar a cada jogo, a cada treino que você tem qualidade para permanecer na equipe. A gente tenta sempre fazer o melhor e colaborar", afirmou.