Paulo André passará por cirurgia e desfalca Corinthians

SÃO PAULO - O zagueiro Paulo André precisará passar por uma artroscopia no joelho direito e vai desfalcar o Corinthians por até 40 dias. A informação foi confirmada pela assessoria do clube na tarde desta terça-feira, após o jogador realizar exames na clínica do médico Joaquim Grava.

O departamento médico corintiano optou por realizar a cirurgia porque é início de temporada. Assim, ele teria tempo hábil para se recuperar e disputar grande parte do Paulistão e da Libertadores. A cirurgia está programada para acontecer já nesta quarta-feira.

Com isso, Paulo André deverá perder pelo menos os dois primeiros jogos do Corinthians na Libertadores: em 15 fevereiro, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, e 7 de março, contra o Nacional, do Paraguai. Além disso, desfalcará o time nas próximas rodadas do Paulistão.

Titular na campanha do título brasileiro no ano passado, Paulo André não disputou os primeiros jogos do Paulistão porque, segundo a comissão técnica, estava fora de forma. Como Wallace também está fora de combate (fraturou o nariz), Chicão passa a formar a zaga ao lado de Leandro Castán.

Assim, com Chicão e Leandro Castán novamente como titulares da zaga, o Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, quando enfrenta o Ituano, em Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.