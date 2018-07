Paulo André pede para Corinthians pressionar o Chelsea

YOKOHAMA - O zagueiro Paulo André revelou nesta sexta-feira alguns caminhos para o Corinthians conseguir superar o Chelsea na final do Mundial, que acontece no domingo, a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama, no Japão. Segundo ele, o time tem que marcar forte e ser preciso no ataque, mas a principal arma é pressionar o adversário dentro de campo.

Paulo André lembrou que a tática usada pelo Monterrey, de se fechar na defesa e apostar no contra-ataque, não deu certo na semifinal, quando o time mexicano perdeu para o Chelsea por 3 a 1. Por isso, o Corinthians tem que fazer diferente. "Quando você pressiona, eles erram mais. Temos de forçar os erros deles e tentar sair na frente", afirmou o zagueiro.

Titular do time, Paulo André disse que a defesa corintiana está pronta para encarar o ataque do Chelsea, que tem o trio de meias formado por Juan Mata, Oscar e Hazard. "São jogadores rápidos. A ideia é limitar o espaço e manter nossas linhas próximas, para que eles não tomem velocidade, com ou sem a bola", explicou o zagueiro. "Temos de marcar muito."

Mas Paulo André lembrou que a defesa corintiana já conseguiu marcar o atacante Neymar, que, segundo ele, "é um grande jogador". Por isso, tem condições de encarar o ataque do Chelsea. O zagueiro faz, no entanto, um alerta aos companheiros. "Não podemos nos desestruturar quanto equipe. Cada um sabe sua função. Não podemos esquecer a noção de equipe", avisou.

Contando, portanto, com uma defesa bem postada, Paulo André sonha com mais uma atuação decisiva de Emerson no ataque. "O Emerson tem estrela em finais. Contamos com ele. Mas que seja a noite dele, e nos façamos o trabalho de formiguinha, que será feito para ele ou outro brilhar", disse o zagueiro, que tem sido uma das referências desse elenco corintiano.