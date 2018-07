Paulo André projeta título corintiano com 70 pontos

"Pelas minhas contas, precisamos de 70 pontos, ou quatro vitórias em cinco jogos. Talvez um pouco menos, mas é melhor errar para mais. Mas por que não tentarmos ganhar os cinco jogos?", afirmou o defensor.

Já ao ser lembrado de que Pelé apontou o Corinthians como provável campeão brasileiro, durante um evento realizado na última terça-feira à noite, Paulo André mostrou otimismo e deixou em segundo plano o fato de que o maior jogador da história do futebol é famoso também pelas previsões erradas. "Eu concordo com o Pelé e só depende de nós. Temos condição de conquistar o título nas últimas cinco rodadas", acrescentou.

Paulo André ainda deixou claro que o mais importante nesta reta final de Brasileiro é ser eficiente e fez um alerta aos companheiros de equipe, que neste domingo enfrentará o Atlético-PR, no Pacaembu, antes de viajar até Fortaleza para encarar o Ceará, na quarta-feira. "Precisamos de atenção nos últimos cinco jogos e vamos pensar primeiro no jogo contra o Atlético-PR, e depois no Ceará. Agora, 1 a 0 já é goleada e vamos buscar os três pontos", disse, admitindo em seguida que a inesperada derrota para o América-MG deixou o clima tenso no Corinthians. "Todos sentiram o baque, e isso gerou uma semana de dúvidas, incertezas e contestações. Só uma vitória vai mudar isso."

Diante do Atlético-PR, Paulo André voltará a formar dupla de zaga com Leandro Castán, que também cumpriu suspensão contra o América-MG. Já o lateral-direito Alessandro, suspenso, dará lugar a Welder. O meia Alex, lesionado, já foi vetado do confronto de domingo e também não terá condições de encarar o Ceará.

O atacante Jorge Henrique, que pode voltar ao time após se recuperar de lesão, não treinou com bola nesta quarta pela manhã, assim como Emerson e Adriano, que foram poupados. Estes dois últimos, porém, não são dúvidas. Adriano, que não é relacionado para um jogo há quatro rodadas, deve ficar no banco de reservas desta vez.