Paulo André reconhece que Corinthians precisa melhorar

SÃO PAULO - Depois do empate com o lanterna Náutico em pleno estádio do Pacaembu, o zagueiro Paulo André reconheceu que o Corinthians precisa melhorar bastante se quiser continuar com chances de disputar o título do Campeonato Brasileiro. O jogador, por sinal, foi um dos poucos que comentaram o resultado ruim do jogo deste domingo. Fez uma reflexão mais sóbria do momento que a equipe alvinegra está passando e projetou o que será preciso fazer no segundo turno.

"Para a gente pensar em título, temos de fazer uma campanha de campeão, algo de 12 vitórias, quatro empates. Precisamos de pelo menos mais 40 pontos", afirmou Paulo André, para quem a equipe precisa focar no trabalho. "Sabemos que a impaciência do torcedor vai aumentando, ninguém vive de títulos do passado, as vaias são algo normal".

O técnico Tite evitou falar se o time já vê o título brasileiro como algo impossível e negou que a partir de agora a prioridade será a Copa do Brasil - o rival das quartas de final é o Grêmio. "Ninguém em sã consciência faz um prognóstico agora de quem será o campeão, nem em relação ao Cruzeiro", comentou. "Só posso responder isso (quem será o campeão) nas últimas dez rodadas, antes disso eu tenho de cuidar da retomada do time".

Tite disse que o torcedor que vaiou o time sabe avaliar que o Corinthians estava desfalcado e ele teve problemas para escalar a equipe que enfrentou o Náutico, sem oito jogadores. O técnico sentiu falta de um centroavante de ofício. Durante o jogo, ele tentou de tudo, até escalar um zagueiro na função de pivô, mas não conseguiu alcançar a vitória. "Eu tinha avisado o Paulo (André) que ele numa situação do jogo poderia jogar como referência, nós estamos acostumados a jogar assim, com um ''nove''", disse.

O treinador até revelou que a comissão técnica busca um outro jogador para função, além de Guerrero, porque o peruano sempre é convocado para a seleção do Peru e desfalca o time com frequência. "A diretoria está atrás disso".

Com o empate contra o Náutico, o Corinthians estacionou na quinta colocação, com 30 pontos, mas o Internacional, com os mesmos 30, tem um jogo a menos. É uma situação que incomoda e torna o jogo desta quarta-feira contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, uma decisão. Para esta partida, Tite perdeu o volante Ralf, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e só poderá contar com os retornos de Emerson e Douglas - os demais jogadores devem continuam fora.