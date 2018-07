Paulo Autuori assume responsabilidade por derrota atleticana no Independência

BELO HORIZONTE - Durou apenas duas partidas a paz da torcida do Atlético-MG com o técnico Paulo Autuori. Na derrota da última quarta-feira para o Tombense, no Independência, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o treinador já ouviu os primeiro gritos de "burro" e vaias dos torcedores. Tranquilo, após o duelo, ele assumiu a responsabilidade pelo resultado. "Assumo a responsabilidade. Quero os jogadores tranquilos. Falamos que foi uma atuação para esquecer. Foi muito ruim", declarou.

"Fomos uma equipe que perdeu a organização desde o início do jogo, apressamos as jogadas, afunilamos e facilitamos para o adversário. É assumir o mau jogo que fizemos." Autuori também considerou normal os protestos da torcida. "Em relação à intolerância, isso é normal no futebol. Desde que seja manifestado com vaia e palavra. O que não pode acontecer é o que aconteceu em São Paulo. Mas no futebol você está acostumado, é sempre pressionado e julgado a cada três, quatro dias. Não dá nem para lamentar, a situação é perfeitamente natural"