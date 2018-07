Paulo Autuori deixa comando da seleção do Catar e pretende voltar ao Brasil

DOHA - Paulo Autuori deixou o comando da seleção do Catar, nesta segunda-feira, após reunião com os dirigentes da federação local. O treinador não renovará seu contrato, que se encerra em fevereiro, porque pretende voltar ao Brasil.

No entanto, não revelou nenhuma possível negociação com clubes brasileiros. "Agora quero resolver as questões pessoais, como a mudança de volta ao Brasil, para depois definir que rumo darei à minha carreira", explicou o treinador.

"Estou no Catar há cinco anos e sete meses e acredito ter encerrado esse ciclo no país. Conversei com os dirigentes, mostrei a eles o que eu pensava para a continuidade da minha carreira e chegamos a um acordo para não iniciarmos a segunda parte desse contrato", declarou o técnico.

Autuori afirmou que quer voltar ao País por motivos pessoais. "Estou há muito tempo afastado do Brasil e minha família está precisando de mim no momento. Deixo o comando da seleção com o sentimento de ter feito o melhor possível no período que dirigi esse grupo de jogadores", disse.

O treinador estava morando no Catar desde 2007. Antes de liderar a seleção, comandou o Al-Rayyan por dois anos antes de fazer uma rápida passagem pelo Grêmio, em 2009. No mesmo ano voltou ao país retornar ao clube. "Só tenho a agradecer por tudo que passei no Catar. Sempre tive uma ótima relação com a Federação e desejo muita sorte a eles no futuro".

Autuori assumiu a seleção do Catar, futura sede da Copa do Mundo de 2022, em 2011. Comandou a equipe olímpica e o time principal, em substituição ao compatriota Sebastião Lazaroni. Neste início de ano, a seleção catariana foi eliminada logo na fase de grupos da Copa do Golfo.

"Infelizmente as coisas não aconteceram como esperávamos na Copa do Golfo, mas confio de que podem se classificar para a Copa do Mundo de 2014, já que estão a apenas um ponto do líder Usbequistão, no grupo A", projetou o treinador.