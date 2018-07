Paulo Autuori deixa o Catar e aceita desafio de ser o novo técnico do Vasco

RIO - O Vasco fechou com Paulo Autuori para ser seu novo técnico. O treinador aceitou encarar o desafio de comandar um time com poucos recursos técnicos e financeiros. Detalhes do acordo ainda estão sendo discutidos nesta noite de sexta-feira, mas Autuori, que estava há quatro anos no Catar, decidiu aceitar a proposta vascaína, de acordo com uma fonte próxima ao treinador que confirmou a informação à reportagem.

O diretor executivo do Vasco, René Simões, em contato telefônico, recusou-se a confirmar a contratação, dizendo que "algumas pontas" ainda precisavam ser amarradas. Mas mostrava confiança de que o desfecho seria o pretendido. "Torço para que possamos anunciar (oficialmente) amanhã (sábado)."

Autuori sempre foi o alvo favorito da direção cruzmaltina, mas René Simões e o presidente Roberto Dinamite viam como improvável um acordo com o conceituado técnico. A razão é a dificuldade do clube em honrar com os salários. Gaúcho, um auxiliar de carreira no Vasco e que recebia quantia muito inferior a de um técnico consagrado como Autuori, estava com os vencimentos atrasados desde o ano passado.

Mas o treinador se sentiu motivado pelo desafio de reerguer um clube da dimensão do Vasco. Autuori sabe que enfrentará com os atrasos salariais, mas queria voltar a trabalhar no Brasil e viu o time cruzmaltino como uma boa oportunidade, segundo disse à reportagem a fonte ligada ao técnico.

Com a confirmação de Autuori, também fica no clube o diretor técnico Ricardo Gomes, que chegou a comunicar a Dinamite, na noite de quinta-feira, que se demitiria por discordar da saída de Gaúcho.

Autuori, cujo último trabalho no Brasil foi no Grêmio, em 2009, deve ser apresentado neste sábado em São Januário. Na quarta-feira, o Vasco enfrenta o Olaria na terceira rodada da Taça Rio, depois de duas derrotas para abrir o returno.