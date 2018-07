Paulo Autuori diz que Ceni pode voltar a bater pênaltis

BRASÍLIA -Após o meia Jadson desperdiçar contra o Flamengo o pênalti que poderia levar o São Paulo a interromper a sequência de jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Autuori acenou com a possibilidade de o goleiro Rogério Ceni voltar à tarefa. "Às vezes, você dá um passo para o lado para recuperar o fôlego e seguir em frente. Se o Rogério tiver de voltar, vai cobrar porque é um batedor de qualidade", afirmou.

Autuori havia dito publicamente que não mudaria o cobrador de pênaltis da equipe, mas, nos bastidores, tirou a função do capitão Rogério Ceni, que havia perdido duas cobranças seguidas em partidas recentes do São Paulo. Hoje, o próprio goleiro revelou a mudança do treinador.

"Isso já tinha sido decidido antes do último jogo. O Paulo falou comigo numa boa, perdi os dois pênaltis e era para o Jadson, mas infelizmente não deu sorte. É uma questão de obediência e critério do técnico", comentou Ceni. "Conversamos depois do jogo da Portuguesa. Tomamos a decisão com coerência e sensatez", disse Autuori.

Mesmo com o erro de Jadson, o técnico do São Paulo preferiu dar apoio ao meia. Para Autuori, o grande problema é o momento ruim da equipe. "Todo mundo está sujeito a errar. Desta vez ficou provado que o problema não era o Rogério. Outros passam por isso. Vou apoiar o Jadson como faço com qualquer outro", avisou.

Rogério Ceni revelou que nunca passou por um momento como esse. "No final, a gente acabou melhor, mas a bola não entrou. Alguma coisa acontece para a bola não entrar. Situação que nem essa não tínhamos vivido, mas tudo tem sua primeira vez", lamentou.