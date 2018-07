Paulo Autuori diz que Ganso está próximo de ser titular do São Paulo

SÃO PAULO - Paulo Henrique Ganso começará a partida contra o Atlético-PR nesta quinta-feira no banco de reservas do São Paulo, mas esta é uma realidade que está próxima de terminar se o meia seguir o nível de atuações das partidas contra o Kashima Antlers e Portuguesa. O camisa 8, que tem sido cobrado constantemente para ser mais competitivo, foi elogiado pelo técnico Paulo Autuori e seu prestígio tem aumentado.

Na opinião do treinador, Ganso evoluiu muito nos últimos jogos e tem sido mais presente no ataque e na distribuição das jogadas. Para Autuori, o meia está próximo de "forçar" sua escalação entre os titulares ao lado de Jadson.

"Tenho que parabenizar o Ganso, que tem entrado bem e foi ligadíssimo contra a Portuguesa. Acho que ele está se aproximando de forçar sua escalação, tenho que reconhecer, e espero que quando ele entrar seja definitivo, um jogador como ele tem que jogar. Serei persistente e pretendo mostrar que os dois podem jogar juntos, no momento é uma vontade, mas agora precisamos pensar nas necessidades", explicou.

Por enquanto Ganso ainda fica como opção a Lucas Evangelista, que marcou contra a Portuguesa seu primeiro gol como profissional e impressionou pela ousadia mesmo em um momento de adversidade. O garoto foi apontado por Autuori como exemplo de espírito a ser seguido pelos demais nos momentos de dificuldade.

"Ele não entrou por acaso, entrou porque nos poucos momentos que pude observar ele deixou muito boa impressão. Na viagem melhorou ainda mais isso, ele tem qualidade, joga verticalmente e teve audácia de fazer aquele golaço, acho que é isso que precisamos de todos. É por isso que está jogando, porque ele tem personalidade forte e fez coisas que muitos outros deverão fazer."

MESMO TIME

O São Paulo deve ter a mesma formação que enfrentou a Portuguesa com a entrada de Clemente Rodríguez na lateral direita na vaga do suspenso Douglas. Luis Fabiano não treinou por causa de uma lombalgia e, em tese, não seria problema, mas Autuori preferiu não garantir a presença do camisa 9. No entanto ele não deve ter problemas e se for confirmado joga mais uma vez ao lado de Aloísio.