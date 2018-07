Paulo Autuori é confirmado para lugar de Cuca no Atlético-MG

MARRAKESH - Demitido pelo São Paulo em setembro passado, apenas dois meses depois de assumir o cargo, Paulo Autuori foi oficialmente confirmado nesta sexta-feira como técnico do Atlético-MG para a temporada de 2014. O treinador chegará para substituir Cuca, que vai dirigir a equipe pela última vez neste sábado, na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Guangzhou Evergrande, em Marrakesh, no Marrocos.

Cuca, que antes havia renovado contrato para permanecer no Atlético-MG até o fim de 2014, acabou aceitando uma proposta milionária do Shandong Luneng, da China, e deverá ganhar cerca de R$ 1 milhão por mês no clube asiático. A revelação da saída do treinador se deu durante o Mundial e agora o presidente Alexandre Kalil confirmou, em solo marroquino, que acertou com Autuori como substituto.

CURRÍCULO PESADO

Será a primeira vez que o treinador dirige o clube mineiro, depois de ter acumulado três passagens pelo arquirrival Cruzeiro, com o qual se sagrou campeão da Copa Libertadores em 1997. Depois disso, Autuori passou pela equipe mineira entre 1999 e 2000 e ainda mais uma vez em 2007. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Atlético-MG destacou os principais feitos da carreira do seu novo técnico. "Com grande experiência internacional, Paulo Autuori conquistou, entre outros títulos, um Mundial de Clubes, duas Copas Libertadores, um Brasileiro e dois Campeonatos Peruanos."

No Atlético-MG, Autuori tentará fazer o clube faturar o bicampeonato da Libertadores, torneio que também ganhou com o São Paulo em 2005, após a conquista continental com o Cruzeiro em 1997. No time do Morumbi, o treinador se sagrou campeão mundial em 2005, dez anos depois de ter levado o Botafogo ao título brasileiro de 1995.

Nesta temporada, Autuori dirigiu o Vasco antes de acertar com o São Paulo, com o qual amargou desempenho muito ruim e acabou sendo demitido para dar lugar a Muricy Ramalho, que comandou forte reação da equipe, escapando do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.