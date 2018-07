Paulo Autuori elogia time atleticano após empate no clássico mineiro

BELO HORIZONTE - Embora o Atlético-MG não tenha conseguido aproveitar o fato de jogar no estádio Independência para derrotar o Cruzeiro no clássico deste domingo, pelo Campeonato Mineiro, o técnico Paulo Autuori exibiu satisfação com o desempenho da equipe na partida que terminou empatada por 0 a 0 em Belo Horizonte.

"Enfrentamos um adversário que teve, pelo menos, duas semanas de preparação antes da nossa, então, tem que parabenizar os jogadores pela maneira que jogaram e o Carlinhos (Neves, preparador físico) pela parte física. Não vi essa diferença", disse o treinador, se referindo ao fato de que o Atlético começou mais tarde a sua pré-temporada por ter disputado o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

O comandante também elogiou o desempenho do setor defensivo do Atlético, que contou com a estreia do argentino Otamendi. "A equipe está se encorpando a cada dia na parte defensiva. Jogamos com Dátolo improvisado, o Otamendi, que chegou antes de ontem (sexta-feira), e estivemos muito bem defensivamente. Permitimos poucas jogadas pelos lados e, no segundo tempo, melhoramos a movimentação", analisou.

O empate com o Cruzeiro, porém, deu continuidade à campanha ruim que o time atleticano realiza no Campeonato Mineiro, no qual figura apenas na nona posição, com cinco pontos ganhos em cinco partidas disputadas. O próximo jogo da equipe no torneio será contra o URT, quarta-feira, às 19h30, fora de casa.