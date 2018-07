Paulo Autuori estreia no Ludogorets e já conquista o seu 1º título na Bulgária

Paulo Autuori estreou nesta quinta-feira no comando do Ludogorets Razgrad, da Bulgária, e já comemorou um título no seu retorno como técnico. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Slavia Sofia, na Trace Arena, em Stara Zagora, o time do brasileiro conquistou a Supercopa da Bulgária - jogo único entre o campeão da Copa da Bulgária e do Campeonato Búlgaro. A equipe de Autuori é a atual heptacampeã nacional.

"Nosso grupo é muito bom. E começar a temporada com um título é importante para dar mais motivação. Quero dedicar essa conquista ao ex-treinador (Dimitar Dimitrov), pelo legado que deixou, e parabenizar todos os jogadores", afirmou o treinador.

Antes de levantar a taça no jogo oficial, Paulo Autuori dirigiu a equipe em quatro amistosos (três vitórias e um empate) na pré-temporada que o clube realizou na Áustria.

Agora prepara o grupo, que tem seis jogadores brasileiros, para a disputa das fases iniciais da Liga dos Campeões da Europa. Na próxima quarta-feira, dia 11, o Ludogorets Razgrad encarara o Crusaders, da Irlanda do Norte, na primeira de quatro etapas eliminatórias para alcançar a fase de grupos da principal competição de clubes do continente.

"Fizemos um trabalho de preparação muito bom na Áustria e, agora, vamos focar para fazer uma boa estreia na Liga dos Campeões. O caminho é longo até a fase de grupos, mas vamos buscar a classificação. Estou confiante de que conseguiremos fazer um grande trabalho. Temos jogadores de muita qualidade no elenco", disse Paulo Autuori.

O técnico voltou a dirigir uma equipe depois de um ano, já que deixou o banco de reservas do Atlético Paranaense em maio de 2017. Antes de acertar com o time búlgaro, no início de junho, ele era diretor de futebol do Fluminense.

A retomada da carreira de treinador também marca a volta de Paulo Autuori ao futebol internacional, aos 61 anos. Fora do Brasil, já esteve à frente de clubes do Japão, Peru, Catar e Portugal. No Brasil, os principais títulos foram o Campeonato Brasileiro de 1995 com o Botafogo, a Copa Libertadores de 1997 com o Cruzeiro e de 2005 com o São Paulo, equipe na qual também foi campeão Mundial de Clubes da Fifa no mesmo ano.