Paulo Autuori faz testes e Dátolo deverá jogar na esquerda

BELO HORIZONTE - Com problemas na lateral-esquerda, o Atlético Mineiro deverá começar o ano com o meio-campista argentino Dátolo como titular da posição. Pelo menos foi o que indicou o técnico Paulo Autuori durante o treino deste sábado, sob sol forte em Belo Horizonte. Depois o treinador chamou todos os titulares para uma conversa no centro do gramado da Cidade do Galo e Dátolo estava entre eles.

Essa deverá ser a única mudança de Autuori em relação à base que fechou o ano jogando com Cuca. A alteração é necessária porque o volante Lucas Cândido, que vinha jogando improvisado, está machucado. Richarlyson passou por operação, fica até abril, mas deve ir embora quando sarar - o Atlético prorrogou seu contrato pelo tempo que precisar para se recuperar. Já Júnior César não renovou.

Reforço que chegou para suprir essas duas saídas, Pedro Botelho, ex-Atlético Paranaense, ainda deve levar um mês até ficar à disposição porque chegou machucado (com o conhecimento da diretoria mineira). Michel, outra opção de Autuori, não empolga.

Outro problema do treinador para a estreia do Campeonato Mineiro, quarta-feira, contra o Minas Boca, é Ronaldinho Gaúcho. O meia foi expulso na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes e tem que cumprir suspensão na próxima partida oficial do clube. Guilherme treinou entre os titulares neste sábado e deverá substituí-lo. Décimo segundo jogador com Cuca, Luan sofreu lesão no joelho e só volta depois da Copa.