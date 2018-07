Paulo Autuori faz testes e saca Luis Fabiano no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Paulo Autuori decidiu fazer de uma só vez três mudanças no ataque do São Paulo. Nesta sexta-feira, o treinador sacou inclusive Luis Fabiano da equipe titular para armar o time que vai enfrentar o Fluminense, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Aloísio ganhou uma chance como centroavante, sua posição de origem.

Autuori manteve a opção por uma formação em losango, com Ganso como articulador pelo meio. As mudanças foram nas outras pontas. De um lado, Ademilson, testado na quinta, voltou a dar lugar a Jadson. Do outro, Osvaldo voltou a equipe para a saída do garoto Lucas Evangelista, promovido recentemente das categorias de base e que tem ganhado espaço com Autuori.

Assim, a equipe foi escalada no coletivo desta manhã no CT da Barra Funda com: Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Rafael Toloi e Reinaldo; Wellington, Fabrício, Jadson e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo e Aloísio.

No segundo tempo da atividade, o treinador fez diversas mudanças. Lucas Evangelista, Ademilson e Luis Fabiano voltaram ao time. Na zaga, Antonio Carlos, contratado junto ao Botafogo, foi observado no lugar de Rodrigo Caio, que tem agradado jogando improvisado.

O volante Denilson e o zagueiro Edson Silva, supervisionados pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki, correram em volta do gramado e depois fizeram academia. Os dois se recuperam de lesões no joelho e desfalcam o time novamente contra o Flu.