Paulo Autuori indica Antonio Carlos titular contra o Botafogo

SÃO PAULO - Contratado do Botafogo há duas semanas, o zagueiro Antonio Carlos deverá ter a primeira oportunidade como titular no São Paulo justamente contra o ex-clube. Ele iniciou o último treino tático entre os reservas, mas assumiu a vaga de Rafael Toloi na atividade de bolas paradas e formou dupla com Rodrigo Caio até o fim do treino. O próprio técnico Paulo Autuori indicou que deve dar uma chance ao defensor, embora não tenha confirmado textualmente a troca.

"Há chance do Antonio Carlos começar sim. Quero uma competição saudável entre todos eles; quero isso em todas as posições, é a melhor forma de empurrar o nível de cada um para cima. Ele conhece o adversário, tem muitas coisas a passar. Tem muita possibilidade de começar", explicou o treinador.

O zagueiro já participou de alguns minutos na vitória sobre o Fluminense e vinha se destacando nos treinos. Para ele, o jogo terá sabor especial: ele defendeu o Botafogo por quatro anos e deixou o clube com total respaldo da torcida e da comissão técnica. Por isso, promete um caloroso abraço nos companheiros antes da bola rolar para aí sim pensar apenas no São Paulo.

"No domingo, vou abraçar todo mundo, mas quando a bola rolar vou querer ganhar. Fiquei lá durante quatro anos e fiz muitos amigos. Fico feliz pelo relacionamento que tenho com o pessoal, mas agora vou defender o São Paulo", disse o zagueiro antes de apontar as qualidades do agora adversário. "O Botafogo é um time bastante ofensivo e não podemos esquecer que jogaremos fora de casa. O time não pode se expor muito, porque eles têm um bom elenco. O Seedorf tem influência e passa experiência aos mais jovens. Temos que respeitar, porque eles não formaram a equipe da noite para o dia."

Preteridos pelo treinador, Toloi e Paulo Miranda ganharam injeção de ânimo para seguirem firme na disputa. Autuori lembra que o São Paulo terá uma semana difícil com quatro jogos e que pretende utilizar o elenco para que todos tenham oportunidade. Na opinião do técnico, é preciso que o grupo todo esteja nas mesmas condições de jogo.

"O que passo para o grupo é que com nossa realidade não dá para ficar preocupado com aqueles que começam jogando. Tem que estar com a equipe trabalhada. Não vou deixar ninguém se abater, serei o primeiro a proibir que isso aconteça", disse o técnico.