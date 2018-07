Paulo Autuori pediu organização para Atlético-MG virar sobre o América

ELO HORIZONTE - O técnico Paulo Autuori criticou o comportamento do Atlético Mineiro após sofrer o primeiro gol do América Mineiro, no último domingo, e avaliou que a falta de tranquilidade acabou levando o time a levar o segundo antes do fim do primeiro tempo. Assim, revelou que cobrou, no intervalo, mais tranquilidade e organização do time, que se recuperou e venceu a partida, no Estádio Independência, por 3 a 2.

"Os jogadores se juntaram e ganharam, o mérito é todo deles. O que pedi é que uma equipe como o Atlético, campeã da Libertadores, não pode perder a organização por levar um gol cedo. Os jogadores mostraram reação, isso é o mais importante", comentou o treinador atleticano.

Autuori elogiou a atuação do Atlético-MG no segundo tempo, mas também cobrou mais regularidade da sua equipe nas próximas partidas. "A equipe se organizou melhor no segundo tempo e trabalhou a bola com mais rapidez. A gente espera fazer, o mais rápido possível, jogos inteiros com essa intensidade do segundo tempo", acrescentou.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 11 pontos e está na terceira colocação no Campeonato Mineiro. Agora, o time volta as suas atenções para a Copa Libertadores, pois na quarta-feira vai receber o colombiano Independiente Santa Fé, às 22 horas, no Independência, pela segunda rodada do Grupo 4.