Paulo Autuori terá de recorrer a Osvaldo domingo contra o Botafogo

SÃO PAULO - A vitória sobre o Fluminense devolveu a confiança ao São Paulo e faz os jogadores acreditarem que é possível escapar da zona de rebaixamento já nas próximas rodadas. Mas, apesar do otimismo, Paulo Autuori tem problemas para o confronto contra o Botafogo no domingo. Sem Luis Fabiano e Aloísio (suspensos) e Ademilson (machucado), o treinador conta apenas com Osvaldo para o ataque.

Antigo titular indiscutível, Osvaldo está em má fase. A última vez que balançou as redes foi na vitória sobre o The Strongest (2 a 1) na fase de grupo da Libertadores, em 28 de fevereiro. Depois disso, foi convocado para a seleção e nunca mais repetiu as boas atuações do fim de 2012 e do início da atual temporada. Na última semana foi submetido a um trabalho técnico separado para tentar melhorar seu rendimento.

A situação deve ficar um pouco melhor com a contratação de Welliton, que deve enfim ser concretizada hoje. O jogador, que estava no Grêmio e pertence ao Spartak de Moscou, fez exames ontem no Hospital do Coração e aguarda apenas a assinatura de contrato para ser confirmado. Ele fica até dezembro com opção de compra por 3 milhões (R$9,54 milhões). “Eu não vou falar sobre Welliton”, esquivou-se Paulo Autuori quando questionado sobre o novo reforço.