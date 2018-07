Paulo Baier comemora acerto com Juventude: 'Não vim aqui para passear'

O meio-campista chega ao Juventude após disputar nove partidas pelo Ypiranga, no Campeonato Gaúcho. Ele marcou seis gols que ajudaram a levar o time até as quartas de final, quando foi eliminado pelo Caxias, justamente o arquirrival do Juventude, seu novo time.

"Quero agradecer ao Juventude, à diretoria, que me procurou e está me dando esta oportunidade. Estou muito feliz e satisfeito em jogar num grande time, onde sempre que enfrentei, tive dificuldades", afirma o experiente jogador, com passagens por times como Palmeiras, Santos, Vasco e Atlético Mineiro.

"Chego no clube não para passear, mas para ajudar a fazer história, juntamente com os jogadores que aqui estão, construindo uma família. Desse jeito, vamos fazer a diferença", projeta o meia.

A chegada de Paulo Baier faz parte de uma campanha da diretoria para atrair a torcida e ampliar a base de sócios do clube. "Agora precisamos do torcedor mais do que nunca, tornando-se sócio, vindo aos jogos e nos ajudando a chegar onde queremos chegar nesta temporada, que é o acesso", diz o presidente Raimundo Demore. "Estamos empenhados e a chegada do Baier certamente vai ser importante, pela qualidade do jogador e pela representatividade que ele tem."

Paulo Baier assume a responsabilidade e reforça o pedido do dirigente. "Se o torcedor nos ajudar e se tornar sócio, com a força do grupo dentro de campo e com a força da diretoria, tenho certeza de que vamos buscar nossos objetivos", afirma o meia.

O veterano passa a integrar o elenco do Juventude nesta quinta-feira e já deve iniciar os trabalhos. Baier deve fazer sua estreia no primeiro jogo do time da Série C, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, no dia 17 de maio.