Paulo Baier diz que espera se aposentar no Atlético-PR

O experiente meio-campista Paulo Baier, que completará 36 anos na próxima semana, revelou estar entusiasmado por sua passagem pelo Atlético Paranaense. E mesmo que o time não se classifique para a Copa Libertadores, Baier revelou que pretende continuar e até possivelmente encerrar sua carreira no clube.

"Minha intenção é encerrar a carreira no Atlético, independente de classificação à Copa Libertadores", afirmou o jogador. "Todos sabem do meu profissionalismo no dia-a-dia. Sempre batalhando, correndo e procurando fazer o melhor dentro de campo. Estou feliz por estar aqui".

Um dos aspectos que mais motiva Baier, segundo contou, é o reconhecimento do torcedor atleticano. "Aqui é bacana. Eu tenho um carinho muito grande pela torcida porque ela me acolheu muito bem. Não é fácil jogar no Atlético Paranaense como também não e fácil se tornar ídolo de uma torcida. E eu espero manter isso", projetou.

Sobre o desempenho do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, o jogador contou que todo o elenco está focado na conquista de uma vaga à Copa Libertadores. "Conversamos no dia-a-dia que temos grande possibilidade de chegar à Libertadores e esse é o nosso foco. Seria bem bacana, principalmente para o torcedor", completou Baier.