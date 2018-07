Paulo Baier e Neto são liberados e reforçam Atlético-PR

Os dois jogadores foram julgados pela expulsão na derrota para o Corinthians, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Paulo Baier recebeu o cartão vermelho por colocar a mão na bola, enquanto Neto por cometer falta em Dentinho fora da área.

No julgamento desta sexta-feira, o meia foi absolvido pelo STJD. O goleiro, por sua vez, acabou suspenso por uma partida. Mas como já cumpriu suspensão automática, poderá enfrentar o Atlético Mineiro.

No início da semana, a equipe paranaense já havia conseguido a liberação do zagueiro Manoel - suspenso por confusão com o zagueiro Danilo, do Palmeiras - após obter efeito suspensivo no STJD.