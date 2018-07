Paulo Baier e Rhodolfo lamentam desfalcar o Atlético-PR Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o meia Paulo Baier e o zagueiro Rhodolfo não poderão defender o Atlético-PR no duelo do próximo domingo, contra o Ceará, no Castelão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores lamentaram o fato, mas mostraram otimismo em um bom resultado do time que segue na luta direta pela quarta posição da tabela, posição que poderá render à equipe uma vaga na Copa Libertadores de 2011, caso o Goiás não conquiste a Copa Sul-Americana.