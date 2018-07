Paulo Baier festeja renovação com Atlético-PR até 2012

Grande destaque da boa campanha do Atlético-PR neste Campeonato Brasileiro, o meia Paulo Baier acertou a renovação de seu contrato com o clube por mais dois anos. O jogador, que cumpriu suspensão contra o Ceará, no último domingo, no Castelão, fechou o acordo em reunião realizada na última segunda-feira.

Aos 36 anos, o veterano jogador ressaltou que o novo compromisso firmado foi bom para ele, para o Atlético-PR e também para o seu agente, Neco Cirne, que participou da negociação feita com o presidente do clube, Marcos Malucelli.

"Graças Deus deu tudo certo e estou muito feliz. Quero agradecer à toda diretoria, que fez um esforço danado pra gente ficar também, e ao presidente, principalmente. Estamos muito felizes para mais dois anos de Atlético e podendo fazer o melhor para ajudar o clube", disse Paulo Baier, em entrevista ao canal de TV do Atlético-PR.

O jogador festejou o fato de a renovação de contrato ter ocorrido rapidamente. "A minha intenção também era de permanecer, as coisas se facilitaram e o presidente foi muito bacana e muito rápido. Tanto eu e o Neco (Cirne) resolvemos rapidinho (a negociação) e as coisas deram tudo certo. Esperamos homenagear o nosso torcedor no próximo jogo com uma grande vitória", reforçou o atleta, para depois enfatizar que está muito feliz e motivado para vestir a camisa atleticana por mais duas temporadas.

Com oito gols, Paulo Baier é o artilheiro do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro e também vem se destacando pelo seu poder de servir os atacantes com passes precisos, principalmente nas bolas paradas.