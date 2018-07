Paulo Baier nega atritos no elenco do Atlético-PR

"Como capitão da equipe, queria explicar para o nosso torcedor que não temos nenhum problema dentro do grupo. Confiamos na diretoria e a diretoria confia em nós jogadores. Estamos nos doando ao máximo para fazer o melhor ao Atlético. Precisamos do nosso torcedor para vencer e ficarmos cada vez mais fortes", discursou o capitão do Atlético.

"Nosso grupo é excelente e todo mundo se gosta", garantiu Paulo Baier. "Às vezes ficamos até com medo de cobrar um pouco mais forte um do outro. Mas precisamos ter um pouco mais de cobrança, ainda mais nesse momento em que precisamos vencer", completou, lembrando que o Atlético ainda não somou três pontos no Brasileirão.

Sobre sua condição física, Paulo Baier acha que só vai readquirir o preparo ideal com a sequência de jogos. "Eu perdi um pouco de ritmo porque fiquei alguns jogos de fora. Então com uma sequência vou melhorar muito", disse. "Tenho certeza que faremos um bom jogo nessa quinta-feira e com uma vitória as coisas já melhoram", concluiu, se referindo ao jogo contra o Atlético-GO, na Arena da Baixada.