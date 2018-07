Paulo Baier pede foco do Atlético-PR 'só no Prudente' O Atlético-PR terá grande chance de assumir a quarta colocação do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando enfrentará o Prudente, na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O fato de encarar o lanterna da competição já faz o time projetar uma sequência de vitórias na reta final do torneio, mas o meia Paulo Baier alertou, nesta quinta-feira, que o time precisa concentrar o seu foco apenas no confronto diante da equipe paulista.