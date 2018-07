Paulo Baier quer vitória do Atlético-PR no Palestra

Apostando no bom momento do Atlético Paranaense, o meio-campista Paulo Baier garantiu nesta quarta-feira que sua equipe buscará a vitória no primeiro jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, na quinta, mesmo jogando no Palestra Itália.

"Estamos preparados. A equipe conseguiu sete vitórias seguidas e esperamos manter esse bom retrospecto. Vamos pensando em conseguir uma vitória", destacou o jogador, explicando que a confiança do Atlético Paranaense pode ser decisiva para o confronto.

"Cada jogo bom que você faz aumenta a confiança. Então estamos preparados para fazer uma boa apresentação contra o Palmeiras. É uma semana importante e decisiva para a nossa equipe", acrescentou.

Paulo Baier afirmou ainda que a torcida adversária, apesar do mau momento do Palmeiras, apoiará a equipe. "A torcida do Palmeiras também ajuda. Não podemos pensar que eles vão apenas cobrar a equipe deles", avaliou o meia, que já atuou pelo clube paulista.