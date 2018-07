Paulo Bento critica falta de agressividade do Cruzeiro em empate O técnico Paulo Bento não ficou nada satisfeito com a atuação do Cruzeiro no empate por 1 a 1 diante do América-MG, no último sábado. O time celeste não teve um grande desempenho, mas ainda assim perdeu diversas oportunidades de sair com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E foi justamente esse número de chances desperdiçadas que irritou o treinador.