Paulo Bento diz que Cruzeiro fez pior jogo sob seu comando

"Dizer o que faltou, teria que enumerar uma lista demasiadamente extensa para poder justificar a nossa atuação. Creio que faltou praticamente tudo para que a equipe que pudesse competir, jogar melhor, mas não conseguiu. Foi o pior jogo que fizemos desde que chegamos aqui. Ofensivamente, foi um jogo mais pobre, não construímos praticamente nada em termos ofensivos. A penalidade caiu do céu. Poderíamos entrar no jogo no fim, mas seria redutor agarrarmos a um lance de uma derrota justa e merecida", afirmou.

Para Paulo Bento, o Cruzeiro conseguiu manter a partida equilibrada até sofrer o primeiro gol da partida, no final do primeiro tempo, mas depois não soube reagir diante da adversidade, sendo dominado pelo Grêmio.

"Na segunda parte, o adversário foi muito melhor. Até os 43 minutos do primeiro tempo, tínhamos o jogo controlado, mesmo não jogando bem. O Grêmio não tinha chegado nem criado. Depois sofremos o gol, e acabamos não combatemos da melhor maneira. No segundo tempo, não existimos e não tivemos capacidade de mudar a nossa linha de pressão", disse.

Derrotado, o Cruzeiro está na lanterna do Brasileirão com oito pontos. O time mineiro volta a jogar nesta quarta-feira, quando vai enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela décima rodada.