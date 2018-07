Paulo Bento elogia consistência e diz: 'Poderíamos ter feito mais' Desde que o técnico Paulo Bento chegou ao Cruzeiro, a equipe só conseguiu duas vitórias em seis jogos. São oito pontos conquistados em 18 possíveis. Mas, no jogo mais importante do primeiro turno para a torcida, o time foi ao Independência e venceu o Atlético-MG na casa do arquirrival pela terceira vez seguida.