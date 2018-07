Paulo Bento evita falar em reforços e promete que Cruzeiro vai melhorar A derrota para o Flamengo na última quarta-feira, quando o time estava bastante desfalcado, voltou a levantar questionamentos sobre a qualidade do elenco do Cruzeiro, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Bento, porém, evitou cobrar publicamente a chegada de reforços e garantiu que o time pode subir na tabela de classificação mesmo sem a chegada de novos nomes.