Paulo Bento exalta atuação 'quase perfeita' do Cruzeiro contra o Palmeiras

Depois de amargar a lanterna do Campeonato Brasileiro no fim da nona rodada, o Cruzeiro reagiu. No sábado à noite, venceu sua segunda partida seguida, fazendo 2 a 1 sobre o Palmeiras no Mineirão. Para o técnico Paulo Bento, mais do que os três pontos, o resultado mostrou a evolução do time.

"O mais importante deste jogo foi a organização da equipe, a capacidade que os jogadores tiveram de cumprir plenamente a estratégia que traçamos para esse jogo", disse o treinador português, completando: "O plano de jogo foi praticamente cumprido na perfeição, se é que há jogos perfeitos."

Para Bento, o ponto alto da atuação foi a defesa. "Acima de tudo, jogamos com muita intensidade defensivamente. Se contra a Ponte Preta fizemos um jogo muito consistente defensivamente, hoje (sábado) não tenho dúvidas em afirmar que fizemos o nosso melhor jogo no ponto de vista defensivo".

Antes da partida, ele havia previsto que o Cruzeiro teria que aproveitar os momentos em que controlaria as ações, sabendo que o Palmeiras, líder do Campeonato, também proporia a partida. Mas o que se viu em campo no Mineirão foi o time da casa soberano.

"Tivemos a capacidade de não deixar o adversário jogar e, ao mesmo tempo, conseguir dominar e controlar grande parte do jogo, para não dizer quase a totalidade do jogo. Há que se registrar a entrega e determinação dos jogadores, que souberam reagir quando saímos atrás no marcador, mesmo tendo várias situações para começarmos na frente", completou.