Paulo Bento faz mistério e promete treino no Cruzeiro em dia de jogo Aos poucos o técnico Paulo Bento vai impondo seu estilo de trabalho no Cruzeiro. Após uma semana de seguidos treinos fechados e poucas informações sobre a escalação, o treinador português disse nesta sexta-feira que deve comandar uma atividade na manhã deste sábado, mesmo dia em que o time mineiro vai enfrentar o Figueirense, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão.