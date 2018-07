Paulo Bento faz mistério, mas admite mudanças no Cruzeiro para o clássico Às vésperas do seu primeiro clássico mineiro, o técnico Paulo Bento fez mistério nesta sexta-feira, mas indicou que poderá fazer mudanças na equipe do Cruzeiro para o jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo, no Independência. O treinador quer esperar por uma avaliação do departamento médico para decidir sobre a possível escalação do meia Robinho.