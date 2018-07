Paulo Bento lamenta erros do Cruzeiro: 'Não fomos competitivos'

"No futebol, seja no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, jogar é uma coisa e competir é outra. Nós, hoje, na primeira etapa, jogamos bem, mas não competimos tão bem quanto deveríamos. Competir é ser mais contundente, agressivo, mais intenso, ter uma forma diferente de poder marcar e dificultar para o adversário", avaliou.

Para o treinador, o Cruzeiro chegou a criar boas oportunidades e poderia ter saído de campo com um resultado melhor, não fossem os diversos erros nas finalizações e na marcação. "Fizemos um bom primeiro tempo, quando poderíamos e deveríamos ter sido mais agressivos na finalização. Creio que nesse período tivemos quatro ou cinco oportunidades para marcar. Foram 45 minutos bons, mas jogando só com qualidade não se vence. Para isso, logicamente é preciso ter organização, mas a eficácia é essencial nas duas áreas, tanto para defender, quanto para atacar."

Com somente um ponto em três partidas, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento neste início de Brasileirão e a dificuldade em desempenhar um bom futebol, que já ocorria desde o começo do ano, preocupa. Para corrigir os problemas, Paulo Bento promete medidas internas.

"Internamente tentaremos fazer as melhores coisas para o bem do clube. Sabemos que no sábado, em um curto espaço de tempo, temos um jogo extremamente importante em nossa casa. Precisamos ganhar e somar pontos o mais rápido possível", projetou, já pensando no duelo com o América-MG, no Mineirão.