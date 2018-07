Paulo César Carpegiani acena São Paulo com Ilsinho e Jorge Wagner

Depois de empatar por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Serra Dourada, o São Paulo voltou a treinar na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. E o técnico Paulo César Carpegiani já revelou algumas das mudanças que pretende fazer na equipe titular na partida do próximo domingo, contra o Atlético-MG, no Morumbi, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

O treinador admitiu que poderá escalar Ilsinho e Jorge Wagner desde o início do confronto. Ele estudar colocar o primeiro deles pelo lado direito do meio-campo, enquanto o segundo deverá atuar pela esquerda no mesmo setor. "Neste próximo jogo, eu estou pensando em colocar o Ilsinho nesta segunda linha, como ele jogou na Europa. Precisa ter esta observação e uma ideia de como utilizá-lo. E o Jorge Wagner ali pela esquerda. Mas temos de esperar durante a semana para decidir", afirmou Carpegiani.

Até agora, Ilsinho foi escalado apenas quatro vezes por Carpegiani, sendo que em todas as oportunidades entrando apenas no decorrer dos confrontos. Já Jorge Wagner, sob o comando do treinador, entrou no clássico contra o Corinthians, no Morumbi, e foi titular diante do Vasco, em São Januário.

O duelo do próximo domingo diante do Atlético-MG, por sua vez, irá marcar a despedida de Jorge Wagner do São Paulo, pois o atleta irá atuar no futebol japonês em 2011. "O Jorge Wagner sempre foi muito útil e um exemplo de profissional, do mais alto gabarito. É um jogador versátil e marcou época aqui no São Paulo", ressaltou Carpegiani.