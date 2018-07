Paulo César Carpegiani decide manter escalação do São Paulo

O técnico Paulo César Carpegiani ficou satisfeito com a vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Treze, da Paraíba, fora de casa, que garantiu a classificação do time para a segunda fase da Copa do Brasil. Assim, ele decidiu repetir a escalação de quarta-feira no confronto com o Bragantino, sábado, no Estádio do Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

"Pela primeira vez vou repetir a escalação. Contra o Treze, eu gostei muito principalmente do primeiro tempo. Temos de ter progresso no próximo jogo. O Bragantino tem uma maneira definida de jogar há muito tempo, será um duelo muito difícil. Teremos de imprimir o nosso ritmo e buscar a vitória", afirmou.

Assim, o São Paulo vai encarar o Bragantino com: Rogério Ceni; Rhodolfo, Alex Silva e Miranda; Jean, Rodrigo Souto, Carlinhos, Lucas e Juan; Fernandinho e Dagoberto. Carpegiani, porém, ressaltou que a equipe pode sofrer mudanças, já que ele conta com várias opções no elenco após o retorno dos jogadores da seleção sub-20 e a chegada de reforços, como o lateral-direito Edson Ratinho.

"É um bom problema. Tenho alguns jogadores que vão buscar suas oportunidades. Como o William José, que está chegando agora. O mais importante é ter um grupo muito qualificado, versátil, com várias características, que me dá condições de colocar o melhor para buscar os resultados", comentou Carpegiani, que não deverá contar com o meia Rivaldo, que ainda está com dores musculares.

