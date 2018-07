Paulo César Carpegiani exalta elenco do São Paulo após goleada

O técnico Paulo César Carpegiani exaltou a qualidade do elenco do São Paulo após a vitória por 4 a 1 sobre o Noroeste, domingo, em Bauru, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O treinador não tinha à disposição nove jogadores (Alex Silva, Miranda, Juan, Lucas, Fernandinho, Fernandão, Bosco, Bruno Uvini e Luis Fabiano), mas mesmo assim a equipe conseguiu uma vitória expressiva.

"Sempre espero um rendimento bom do meu time. O jogo contra o Noroeste mostrou que nosso elenco é bom. O campo prejudicou o nosso toque de bola, mas gostei sim da minha equipe", afirmou Carpegiani, exaltando o desempenho dos jogadores que foram titulares em Bauru.

Entre estes, o meia-atacante Rivaldo, que substituiu Lucas, foram um dos mais elogiados pelo treinador. "O Rivaldo está tendo suas oportunidades. Está dentro do nosso grupo. Claro que são características diferentes do Lucas, mas ele foi bem no jogo de hoje (domingo). Teve uma boa atuação e criou oportunidades. Foi importante para nós", disse.

A vitória sobre o Noroeste manteve o São Paulo em segundo lugar no Campeonato Paulista, com 40 pontos. A equipe encerra a sua participação na primeira fase do torneio no próximo domingo, em Mogi Mirim, contra o Oeste.

