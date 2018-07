Paulo César Carpegiani exalta postura do São Paulo sem Lucas

A ausência do meia Lucas na vitória do São Paulo sobre a Portuguesa, por 2 a 0, no último domingo, que deu a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, foi muito sentida por seus companheiros. O principal jogador do time na temporada ficou de fora da partida por uma lesão na coxa direita, mas, segundo o técnico Paulo César Carpegiani, a equipe soube se portar sem ele.

"O Lucas é um menino que representa muito para o São Paulo. Mas já jogamos sem ele e a equipe conseguiu sair disso. Hoje (domingo) foi um jogo atípico. Foi uma vitória justa. No fim, venceu o time mais experiente. A equipe encaixou no segundo tempo e tivemos lances de perigo", declarou.

Lucas ainda é dúvida para o confronto diante do Goiás nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas deve estar em campo diante do Santos, no próximo domingo, pela semifinal do Paulista. Apesar de ainda ter a equipe goiana pela frente, Carpegiani já faz projeção para o clássico do próximo final de semana.

"Será um jogo muito difícil, muito regular. Tem jogadores que desequilibram. Temos a confiança de vencer. Vai ser um bom teste tanto para nós quanto para o Santos. Mas certamente será uma partida difícil para as duas equipes", analisou o treinador.

